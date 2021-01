Calciomercato Milan – Saltato l’affare! | Non ci sono le condizioni

Il Milan non è riuscito a chiudere l’affare. Junior Firpo rimane al Barcellona. Sono mancate le condizioni adatte a trovare un accordo

In molti ci avevano creduto e ci speravano duramente, ma l’affare tra il Milan e il Barcellona per Firpo non è andato in porto. Ad informare della notizia è Gianluca Di Marzio. Sembrava ci fosse una porta semiaperta per la dirigenza rossonera, ma a quanto pare sono venute a mancare le condizioni base necessarie ad un accordo.

Il Milan ha comunque quattro terzini, sui quali può sicuramente contare di qui sino a fine stagione: Kalulu e Calabria per la fascia destra, e Dalot e Theo Hernandez per la fascia sinistra; seppur Diogo è più portato a fare il terzino destro, suo ruolo naturale.

L’affare Firpo è saltato a causa delle difficoltà che già nei giorni passati giravano attorno alla trattativa.

Milan-Firpo affare saltato – I dettagli

Le mancate condizioni per il trasferimento di Junior Firpo al Milan, sono state essenzialmente due. La prima fa riferimento all’assenza di un sostituto nel Barcellona, che avrebbe potuto prendere il posto del terzino spagnolo.

La seconda si basa esclusivamente sulla volontà del giocatore, che diventato papà da poco non ha ritenuto possibile spostarsi nell’immediato. Il punto di vista economico ha molto poco influito.