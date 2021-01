Milan, attesa Bennacer | La data del rientro

Il rientro di Ismael Bennacer è atteso con ansia da tifosi e società. Secondo le ultime notizie l’algerino tornerà in campo a breve

Ismael Bennacer ha dimostrato di essere una pedina importante di questo Milan. Dall’arrivo in rossonero, le prestazioni del centrocampista algerino sono state un continuo crescendo. Nella mediana del Milan, insieme a Kessiè, ha mostrato grandi doti di costruzione e ottime qualità con la palla al piede.

Bennacer manca tanto alla squadra e al gioco da questa espresso. L’infortunio procuratosi il 13 dicembre contro il Parma, match terminato 2-2, lo ha tenuto fuori dai giochi sino ad adesso. Il suo rientro era stato pronosticato ad inizio gennaio, ma in realtà il recupero dall’infortunio è stato più lento del previsto.

Si sperava di riaverlo in rosa sabato pomeriggio contro l’Atalanta, ma ci sarà da attendere qualche altro giorno. Il ritorno in campo dell’algerino è difatti previsto per il 30 gennaio, data che vedrà scontrarsi Milan e Bologna. Ad affermarlo è il giornale TuttoSport, nella sua edizione odierna.

Ismael salterà quindi anche il derby contro l’Inter in Coppa Italia. Bisognerà pazientare ancora un pò per rivederlo al comando del centrocampo rossonero insieme al compagno Franck Kessiè.