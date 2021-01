La conferenza stampa di presentazione di Mandzukic in diretta. Ecco tutte le dichiarazioni del nuovo acquisto del Milan

14:11: “C’è ancora un percorso lungo per lo Scudetto, ci sono ancora 4 mesi. Se guardiamo a come sono andate le ultime partite, con tutti che corrono e combattono, credo che sarà più semplice vincere le partite e arrivare al titolo“.

14:09: “Penso che Ibra ha detto bene: abbiamo tante partite, tante esperienza, sappiamo come vanno le cose nel calcio, è importante combattere e incutere timore all’avversario. Serve anche questo e io sono pronto“.

14:06: “Mi sono sempre allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato. Sono in ottima forma e sono pronto a dare il mio contributo. Ho bisogno di tempo per familiarizzare coi compagni e sono pronto ad accogliere le richieste del coach, sarà lui a decidere quando e come utilizzarmi. La squadra gioca bene ma io sono pronto a dare il mio contributo“.

14:03: “Si, è una squadra molto giovane. Ma ho osservato il Milan nelle ultime partite, ma sono tutti molto combattivi, hanno tutti un grande spirito. Io sono un professionista, darò il meglio in ogni situazione. Se i giovani mi vorranno seguire, ne sarò felice“.

14:01: “Sono felice di essere qui in questo grande club come il Milan. Mi stavo preparando negli ultimi tempi per questa opportunità. La prima impressione è stato molto positiva, ci sono calciatori e persone davvero brave, ho visto una bellissima atmosfera. Il Milan è in un’ottima pozione in classifica. Per me è importante essere pronto per la squadra e per fare il massimo“.

Dalle 14:00 le dichiarazioni in tempo reale di Mandzukic in conferenza stampa

Mario Mandzukic si presenta alla stampa in conferenza stampa. Il nuovo acquisto del Milan è stato ufficializzato martedì: si è messo subito a lavoro per recuperare la miglior condizione possibile. Non è da escludere una convocazione per la partita di sabato contro l’Atalanta. Il transfer è arrivato, quindi tutto dipende da Stefano Pioli e dalla forma fisica del calcicatore.

L’attaccante croato si presenterà quindi alla stampa come nuovo calciatore rossonero. Sarà interessante sentire cosa dirà in merito alle sue condizioni fisiche, cosa pensa della squadra e di quali sono i suoi obiettivi, personali e di squadra. Mandzukic è uno di quelli che quando parla non è mai banale. E quindi, godetevi lo spettacolo.

Leggi anche:

Mandzukic al Milan, il racconto della trattativa

Mandzukic era svincolato e il Milan si è interessato a lui la scorsa settimana. L’attaccante, che in Italia ha già vestito la maglia della Juventus, ha subito detto sì, senza pensarci. I rossoneri hanno avuto un periodo di riflessione per decidere se andare fino in fondo o meno. Dopo qualche giorno di valutazioni, Maldini e Massara, con il via libera di Elliott e Gazidis, hanno deciso di prenderlo. Ha firmato un accordo di 6 mesi a 1,5 milioni con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Mandzukic è arrivato a Milano domenica sera, lunedì mattina ha sostenuto le visite mediche e martedì mattina ha firmato il contratto; nel pomeriggio poi l’ufficialità.

Mandzukic si è subito presentato a Milanello per mettersi nelle condizioni migliori. I test sono positivi: lui stesso, nella prima intervista, ha detto di sentirsi pronto per scendere in campo. Interessanti soprattutto le dichiarazioni su Ibrahimovic: c’erano dei dubbi sulla coesistenza di questi due caratteri molto forti, ma invece il primo impatto sembra decisamente positivo. D’altronde, è così che funziona fra campioni di livello assoluto. Zlatan e Mario lo sono.