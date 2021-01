Dalla Spagna – Sfida Milan-Roma per l’esterno d’attacco

Da giorni circola voce del presunto interesse del Milan per Otavio, il trequartista del Porto. Ma attenzione, un’altra big di Serie A è sulle sue tracce

Otavio, giocatore del Porto, sta letteralmente dando spettacolo in Portogallo. Secondo quanto appreso, il brasiliano ha un grande talento che non sta tardando a mostrare in campo. Le sue prestazioni con il Porto hanno attirato l’attenzione di tante big d’Europa, e in particolare d’Italia.

Il Milan è stata la prima squadra ad interessarsi al giocatore, ma, secondo quanto riportato dalla stampa, è stata seguita nella pista da Inter e Napoli. Il cartellino di Otavio è molto conveniente: parliamo di un ottimo prospetto in scadenza di contratto, per lo più giovane.

Ma attenzione, dalla Spagna arriva la notizia di un forte interesse della Roma per il brasiliano.

Sfida tutta italiana per Otavio

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, la Roma è in forte pressing su Otavio. La dirigenza giallorossa, così come il Milan, sta pensando di mettere a segno il colpo di mercato per l’estate.

Il contratto del brasiliano scade difatti a giugno di quest’anno: ciò significherebbe prenderlo senza costi. In più, Otavio non è intenzionato a rinnovare con il Porto e ciò conduce le pretendenti a porre maggiore pressione.

Sarà una contesa tutta italiana per il cartellino del brasiliano: Otavio è un ottimo trequartista in grado di agire anche come esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra. Un affare ghiotto sotto tanti punti di vista.

Il club portoghese non vuole sentirne di privarsi del giocatore a gennaio, a meno di un’offerta economica che non sia minore di 12 mln di euro. Ma è difficile, che in questo momento, le italiane siano disposte a spendere una tale cifra.