Calciomercato Milan, colpo Otavio a zero: nuove conferme

Il Milan sta continuando a sondare il mercato, non solo per questa sessione, e sta puntando ad Otavio del Porto per giugno. Le ultime.

Il calciomercato non finisce mai, e la chiusura di gennaio apre la finestra per i colpi a zero. Infatti dal primo febbraio i calciatori in scadenza potranno firmare per un nuovo club e il Milan non vuole perdere tempo. In queste ore arrivano conferme di un interesse concreto del Milan per Otavio del Porto, trequartista classe 1995.

Il calciatore andrà in scadenza a giugno, e come riporta TuttoSport il fantasista non vuole rinnovare col Porto e il Milan lo segue molto da vicino, soprattutto per le difficoltà a trattenere Diaz e un rinnovo che tarda ad arrivare con Calhanoglu.

I numeri di Otavio al Porto

Giocatore duttile, in grado di svariare sia come trequartista che come esterno, Otavio è un trequartista che adora rifinire più che segnare: in 166 presenze col Porto ha refertato 45 assist vincenti e 15 reti.

La sua migliore stagione realizzativa è la 2015/16 con 6 reti nel Vitoria Guimaraes.