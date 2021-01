Calciomercato Milan, casting per la fascia sinistra: i nomi

Il Milan vuole allungare la coperta anche sulla fascia sinistra, e ha aperto un vero casting che vede coinvolti diversi nomi.

Il nome in pole position è quello di Junior Firpo del Barcellona, in una trattativa che appare complicata. Le richieste alte dei Balugrana, 20 milioni, e la voglia del calciatore di giocare titolare rendono complesse le negoziazioni.

L’edizione odierna di TuttoSport scrive quali sono i piani alternativi in caso di mancato arrivo del terzino del Barcellona. I nomi sono meno di prestigio rispetto a Firpo, ma sarebbe meno costosi e più funzionali al progetto rossonero.

I nomi in agenda

Oltre a Firpo, TuttoSport indica quattro nomi: il primo nome in agenda è quello di Iago, classe 1997, brasiliano in forza all’Asburgo. A seguire c’è l’uruguaiano Vila, 1997, del Palmeiras. Il più esperto della lista è anche il volto più noto: il francese Jordan Amavi, classe 1994, del Marsiglia. L’ultimo, invece, è il più giovane e si tratta del portoghese Nuno Mendes, classe 2002, in forza allo Sporting Lisbona.