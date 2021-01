Dzemaili rivela: “Tifo Milan da sempre, ma in Italia non potevo dirlo”

Il commento dell’ex centrocampista del Bologna e del Toro Blerim Dzemaili, che rivela di essere simpatizzante rossonero.

L’emittente Sky Sport ha intervistato oggi il centrocampista svizzera Blerim Dzemaili, che vanta un passato decisamente positivo in Serie A.

Dzemaili ha militato nelle fila di Bologna, Torino, Parma e Napoli. Ma oggi ha rivelato una certa simpatia nei confronti del Milan.

“Bello vedere il Milan così in alto, spero vinca lo scudetto. Quando giocavo in Italia non potevo dirlo, ma sono sempre stato tifoso milanista, fin da quando ero bambino”.

Una passione nascosta per l’attuale mediano dello Zurigo, che pensa positivo sui destini del campionato: “Può vincere lo scudetto, poi l’arrivo di Mandzukic è molto importante, perchè ha già vinto tanto”.