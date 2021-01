Kjaer stringe i denti per Milan-Atalanta: la situazione

Kjaer non è al meglio della condizione fisica, però vuole essere in campo in Milan-Atalanta. Al suo fianco Kalulu, Romagnoli è squalificato.

Sabato il Milan affronta l’Atalanta a San Siro e basta un pareggio per laurearsi campione d’inverno. Sarà una partita difficile, considerando le diverse assenze con cui Stefano Pioli dovrà fare i conti.

Causa Covid-19 sono al momento out Rade Krunic, Ante Rebic, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Ismael Bennacer non ha ancora recuperato fisicamente e sembra andare verso il forfait. Matteo Gabbia, com’è noto, dovrebbe tornare solo per metà febbraio circa. E non mancano gli assenti per squalifica come Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers.

Defezioni importanti per Pioli, che però in Milan-Atalanta dovrebbe poter contare su Simon Kjaer. Il Corriere dello Sport conferma che il difensore danese stingerà i denti per essere in campo nel big match di San Siro. Ieri ha svolto del lavoro atletico a Milanello.

Kjaer era stato sostituito nell’intervallo di Cagliari-Milan per lombosciatalgia. Avvertiva dei fastidi alla schiena che non gli permettevano di giocare al massimo, quindi Pioli lo ha cambiato. Il problema non è risolto, però il giocatore vuole esserci contro l’Atalanta. Al suo fianco Pierre Kalulu, che prenderà il posto dello squalificato Romagnoli.