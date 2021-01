Il saluto di Conti: “Grato al Milan, avrei voluto dare di più”

Il post pubblicato poco fa da Andrea Conti, che oggi saluta ufficialmente il Milan dopo quasi quattro anni in rossonero.

Da oggi Andrea Conti non è più un calciatore del Milan. Il terzino classe ’94 è passato, come ampiamente previsto, al Parma.

L’ex Atalanta va via in prestito, ma con la possibilità di restare a titolo definitivo in maglia ducale in caso di salvezza.

Conti ha voluto salutare club e tifosi rossoneri, con un sentito quanto caloroso post pubblicato sul suo account di Instagram.

Questa una parte del messaggio scritto e pubblicato poco fa da Conti: “Caro Milan, grazie per avermi accolto nella tua meravigliosa storia ricca di fascino e gloria, grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia così prestigiosa. Sognavo un percorso diverso, avrei voluto fare di più, ma nonostante tutto ho dato sempre il massimo di me stesso per onorare al meglio i colori che indossavo ed è stato un privilegio”.

Andrea Conti con la maglia del Milan ha collezionato, dal 2017 ad oggi, 51 presenze ufficiali e nessuna rete. Nella sua prima stagione rossonera è rimasto quasi totalmente fermo per due gravi infortuni al ginocchio.