Colpo dal Real Madrid | Milan, via libera dalla Spagna: c’è la conferma!

Lucas Vazquez non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid. Il giocatore può rappresentare un’opportunità per il Milan

Arrivano ulteriori conferme: Lucas Vazquez non rinnoverà con il Real Madrid. La trattativa – come riporta AS – vive una fase di stallo, con i blancos che al momento hanno altre priorità.

L’esterno spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed è così libero di trattare con altre squadre. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato al Milan, che potrebbe decidere di prelevarlo per la corsia destra.

Esperienza per Pioli

Vazquez, che porterebbe con se ovviamente tutta la sua esperienza, ha dimostrato in questi anni di essere un autentico jolly, capace di giocare lungo tutta la corsia destra. Sarebbe certamente un ottimo ricambio sia di Calabria che del duo Saelemaekers-Castillejo.

Attenzione ovviamente alla concorrenza, che potrebbe arrivare anche dall’Italia. Un giocatore a costo zero come Vazquez può davvero far gola a molti.