Milan su Sky o Dazn: dove vedere i match dalla 19.a alla 29.a giornata

Calendario fittissimo per il Milan in inverno. Di seguito le indicazioni per seguire i match dei rossoneri in TV

La Serie A è arrivata al giro di boa. La conclusione del girone di andata arriva in un momento ricco di impegni per tutte le squadre in lotta per le posizioni di vertice. Tra campionato, fase finale della Coppa Italia con quarti e semifinali molto ravvicinati e il ritorno di Champions ed Europa League a febbraio, non ci sarà davvero un momento di tregua. La prossima pausa è prevista tra il 22 marzo e il 1 aprile in concomitanza con gli impegni della Nazionale, attesa dai primi match di qualificazione per i Mondiali 2024.

Verosimilmente, il Milan, in questi due mesi si giocherà gran parte delle sue ambizioni Scudetto o di un posizionamento tra le prime quattro della classifica, eventualità quest’ultima che, qualora dovesse concretizzarsi, permetterà ai rossoneri di tornare in Champions dopo 8 anni di assenza, un’eternità.

Milan, dove vedere le partite tra fine gennaio e inizio aprile

Al momento, la Lega Calcio ha comunicato la disposizione di anticipi e posticipi fino alla 29.a giornata (weekend di Pasqua) con la conseguente programmazione televisiva divisa tra Sky e Dazn, rispettivamente con 7 e 3 partite per turno di campionato.

Di seguito gli orari delle partite del Milan e chi le trasmetterà

19.a Giornata (sabato 23 gennaio ore 18): Milan-Atalanta | SKY

20.a Giornata (sabato 30 gennaio ore 15): Bologna-Milan | SKY

21.a Giornata (venerdì 5 febbraio ore 20.45): Milan-Crotone | SKY

22.a Giornata (sabato 13 febbraio ore 20.45): Spezia-Milan | DAZN e DAZN1

23.a Giornata (domenica 21 febbraio ore 15): Milan-Inter | DAZN e DAZN1

24.a Giornata (domenica 28 febbraio ore 20.45): Roma-Milan | SKY

25.a Giornata (martedì 2 o mercoledì 3 marzo): Milan-Udinese | DAZN

26.a Giornata (domenica 7 marzo ore 15): Verona-Milan | SKY

27.a Giornata (domenica 14 marzo ore 20.45): Milan-Napoli | SKY

28.a Giornata (domenica 21 marzo ore 18): Fiorentina-Milan | SKY

29.a Giornata (sabato 3 aprile ore 12.30): Milan-Sampdoria | SKY