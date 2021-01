No al Milan | Rivelazione dalla Germania

Secondo quanto riportato dalla Bild, Luka Jovic avrebbe rifiutato di approdare al Milan, scegliendo il ritorno all’Eintracht. Ecco perché

Le settimane scorse il nome di Luka Jovic è tornato ad essere accostato al Milan. L’attaccante, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice Ibra, è sul taccuino dei rossoneri ormai da tempo, dalla scorsa estate.

Alla fine il serbo ha deciso di lasciare il Real Madrid in prestito senza però approdare in Italia, preferendo far ritorno in Germania, per vestire nuovamente la maglia dell’Eintracht Francoforte.

La possibilità di giocare per il Milan c’è stata ma Jovic – secondo quanto riportato dalla BILD – avrebbe rifiutato la proposta dei rossonero. Dietro al no al Diavolo ci sarebbe il timore di poter giocare poco, per via della presenza di Zlatan Ibrahimovic, che inevitabilmente gli avrebbe tolto tanto spazio.