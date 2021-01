Papu Gomez verso la Liga, accordo vicino: le ultime

Gomez, salvo sorprese, giocherà nella Liga spagnola. Il giocatore dell’Atalanta è a un passo dall’addio a Bergamo. Il Siviglia sta trattando.

Dopo tante indiscrezioni sul suo futuro, Alejandro Gomez sembra davvero vicino al trasferimento. Nonostante ci fossero squadre della Serie A molto interessate, il suo futuro sarà probabilmente nella Liga.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport spiega che il Papu è a un passo dal vestire la maglia del Siviglia. Prima offerta del club andaluso 5-6 milioni più 1/2 di bonus. I contatti vanno avanti per limare le distanze e l’accordo può arrivare a breve. Nella notte o domattina l’affare si può concludere.

L’Atalanta non voleva vendere in Italia e ha trovato una soluzione. Il Siviglia gioca in Champions League e quindi rappresenta una destinazione molto gradita a Gomez, fortemente voluto dal direttore sportivo Monchi.

Il fantasista argentino ha rotto ogni rapporto con Gian Piero Gasperini e, nonostante il tentativo della dirigenza dell’Atalanta, non è stato possibile ricomporre la frattura tra i due. Inevitabile il trasferimento del Papu, che comunque lascia a Bergamo bellissimi ricordi. Certamente i tifosi della Dea si immaginavano un epilogo differente dell’esperienza del giocatore in maglia nerazzurra.