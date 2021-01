Tomori e la laurea a giugno | Oltre al calcio, lo studio

Fikayo Tomori, neo acquisto del Milan, non si dedica soltanto al calcio. A giugno lo aspetta la laurea in Business Management

Tomori è da oggi un nuovo giocatore dell’AC Milan. Il difensore 23enne ha scelto la maglia numero 23 e adesso lo aspetta l’imminente convocazione per il match di domani contro l’Atalanta. Ma nella testa di Fikayo non c’è soltanto il calcio. Definito da Lampard futuro top player del football europeo, Tomori pensa anche alla laurea.

Leggi anche:

Ad affermarlo è stato lo stesso difensore, che qualche mese fa ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK. Si apprende dall’intervista che Tomori è vicinissimo alla laurea in Business Management; dopo aver sostenuto alcuni esami durante la sosta al calcio causata dal coronavirus, adesso gli mancano soltanto due moduli per conseguire la laurea. Queste le parole di Tomori al microfoni di Sky UK:

“Quando si è verificata la sosta a causa del Coronavirus, avevo tre o quattro esami rimasti. L’ho vista come un’opportunità per concentrarmi, fare gli esami e concedermi un po ‘di respiro. È qualcosa che mi ha aiutato a concentrare la mia mente, dentro e fuori dal campo. Mi ha tenuto anche fuori dai guai! Non sono mai stato un grande giocatore di videogames. Mi piace pensare che sono sempre stato piuttosto intelligente“.