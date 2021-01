Mandzukic su Fifa 21 è irriconoscibile – FOTO

Brutta sorpresa per i fan del Milan che utilizzano il simulatore calcistico FIFA 21: Mario Mandzukic è presentato in maniera molto diversa…

L’arrivo di Mario Mandzukic al Milan ha esaltato moltissimi tifosi rossoneri in vista della seconda parte di stagione.

Ma c’è chi è rimasto deluso per colpa del noto videogioco calcistico FIFA 21.

Infatti i giocatori più assidui avranno notato la presenza di Mandzukic nella rosa milanista dopo l’ultimo aggiornamento, ma con fattezze tutt’altro che simili.

Mandzukic infatti, nel simulatore della EASports, appare con un aspetto molto diverso dal suo naturale.

L’attaccante croato, inserito giustamente nel Milan con la maglia numero 9, è stato rappresentato con un volto molto diverso da quello effettivo dell’ex juventino.

Ma soprattutto fa discutere la testa calva di Mandzukic, nonostante l’attaccante abbia invece attualmente una folta capigliatura e non si sia mai neanche rasato a zero in passato.

I tifosi del Milan appassionati dell’universo FIFA si stanno già rivoltando per la scarsa fedeltà nell’inserimento di Mandzukic. Possibile che gli editor di EASports abbiano gettato nella mischia velocemente il player del croato per poi modificarlo con un aspetto più simile successivamente.