Calhanoglu: “Ancora in isolamento, spero di tornare presto. Forza Milan!”

Il post su Instagram di Hakan Calhanoglu. Il turco è ancora indisponibile ma segue i suoi compagni con calore.

Ancora positivo al Covid-19 il fantasista Hakan Calhanoglu, che dovrà dunque restare nel suo isolamento domiciliare.

Il turco è risultato positivo al test del tampone ormai più di una settimana fa, prima del match Cagliari-Milan.

Calhanoglu ha utilizzato il proprio account di Instagram per pubblicare una sua foto in quarantena, ma anche per parlare delle sue condizioni fisiche attuali.

Questo il messaggio social lanciato da Calhanoglu: “Grazie a tutti per i tanti messaggi e l’affetto che mi avete dimostrato. I primi giorni sono stati un po’ tosti, ma ora mi sento bene e sto procedendo con il mio isolamento. Stasera tiferò ancora per i ragazzi da casa, sperando di tornare in campo il più presto possibile. Forza Milan!”

Dunque il numero 10 rossonero dovrà restare lontano dalla squadra ancora per un po’ di tempo, anche se fortunatamente non ha sintomi rilevanti.

La speranza per il Milan è di riaverlo a disposizione in vista del match della prossima settimana contro il Bologna.