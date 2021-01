Ibrahimovic, doppio record: ad un passo dai 500 gol

Zlatan Ibrahimovic infinito: lo svedese oggi va a caccia contro l’Atalanta di due record davvero impressionanti.

Chiamatelo Zlatan l’infinito. Sì perché l’attaccante svedese del Milan, oltre ad essere ancora decisivo in Serie A, continua a conquistare traguardi personali.

A 39 anni compiuti Ibrahimovic è uno dei calciatori più longevi e continui della storia del calcio, come dimostrano i suoi numeri.

Oggi la Gazzetta dello Sport parla di due record che Ibra potrebbe raggiungere oggi pomeriggio, durante il match tra Milan e Atalanta.

Leggi anche > Milan, sorprese nei convocati anti-Atalanta

Il classe ’81 oggi, scendendo in campo contro gli orobici, potrà raggiungere quota 600 presenze ufficiali in tutti i campionati in cui ha militato.

Un numero altissimo per Ibrahimovic, che ha esordito nella prima divisione svedese nel lontano 1999, quando appena diciottenne fu lanciato in campo dal Malmoe.

Ma non finisce qui: Ibra è attualmente a quota 498 reti ufficiali segnate in carriera. Con una doppietta potrebbe raggiungere lo stupefacente traguardo dei 500 gol.

Dati a dir poco clamorosi, ma che sembrano normali conoscendo il rendimento di Ibrahimovic. In stagione, nonostante gli infortuni ed il Covid-19, lo svedese ha già realizzato ben 5 doppiette in 8 incontri.