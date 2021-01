Milan-Atalanta, i convocati di Pioli: Tomori e Mandzukic presenti

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Atalanta. Ci sono gli ultimi arrivati Mario Mandzukic e Fikayo Tomori.

Ritornano a disposizione anche Theo Hernandez, Rade Krunic e Ante Rebic. Ancora assenti Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. Mancano anche Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers, ma per squalifica.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori convocati per Milan-Atalanta.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

First call-up for @MarioMandzukic9 and @fikayotomori_ 👊🔴⚫

Prima convocazione per gli ultimi due acquisti 👊🔴⚫#MilanAtalanta #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/Y8Zbfmry3R

— AC Milan (@acmilan) January 23, 2021