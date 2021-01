Zapata provoca Ibrahimovic: la risposta dello svedese non si fa attendere

Lo sfottò di Ibrahimovic al calciatore dell’Atalanta che si è percepito dal campo nel finale del match di San Siro.

Negli ultimi minuti di Milan-Atalanta, a punteggio già acquisito, si è registrato un episodio piuttosto particolare nell’area atalantina.

Il Milan ha chiesto un calcio di rigore per un eventuale fallo subito da Zlatan Ibrahimovic in mischia. Nell’attesa del check al VAR è avvenuto un simpatico battibecco tra Ibra e Duvan Zapata.

Il colombiano ha provocato l’avversario, mettendo in discussione i numerosi calci di rigore concessi al Milan in questa stagione.

Ibra non ci ha pensato su due volte e ha deriso così l’attaccante rivale: “Ho fatto più gol io in carriera che partite tu in Serie A”.

Il solito Zlatan è riuscito a stampare un sorriso sulla bocca dei milanisti, anche in una serata così negativa.