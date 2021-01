Parma, chiesti altri due giocatori al Milan: la situazione

Il Parma guarda ancora in casa Milan per rinforzarsi in questa finestra del calciomercato. Dopo Conti, anche altri due rossoneri nel mirino.

Il Parma vuole salvarsi e sta cercando di fare una campagna acquisti di alto livello. In quest’ottica rientra, ad esempio, l’arrivo di Andrea Conti dal Milan.

Ma l’ex terzino dell’Atalanta non è l’unico giocatore rossonero finito nel mirino del club gialloblu. Infatti, come spiegato da calciomercato.com, sono stati richiesti anche Mateo Musacchio e Rade Krunic.

Calciomercato Milan, Parma su Musacchio e Krunic

Musacchio da diversi giorni è accostato al Parma, che ha visto sfumare l’obiettivo Mehdi Benatia e cerca un altro difensore centrale di esperienza. Un altro nome che piace è Federico Fazio della Roma. Per quanto concerne l’ex Villarreal, c’è l’apertura totale del Milan alla cessione.

I contatti sono in corso, la società gialloblu deve trovare un accordo con l’agente del giocatore sull’ingaggio. Attualmente Musacchio percepisce circa 2 milioni di euro netti a stagione e il suo contratto scade a giugno 2021. Non c’è volontà da parte della dirigenza rossonera di rinnovare.

Capitolo Krunic. Il direttore sportivo gialloblu Marcello Carli lo conosce bene dai tempi di Empoli e ha fatto un tentativo. Al momento, però, non ci sono grandi margini di trattativa. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a non ritenerlo sul mercato.