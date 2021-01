Calciomercato Milan – Colombo va da Braida! Si chiude domani?

Colombo verso il prestito in Serie B, il Milan e l’altra società spingono per chiudere domani. L’attaccante è chiuso da Ibra e altri

Stiamo per entrare nell’ultima settimana di calciomercato. Il Milan ha fatto tanto in entrata finora: Meite, Mandzukic e Tomori. In uscita pure, con Duarte e Conti piazzati altrove. Ma non è finita qui. Infatti nelle prossime ore si potrebbe concretizzare un’altra cessione: quella di Lorenzo Colombo, ormai chiuso da Ibrahimovic e le altre punte.

In questi ultimi giorni vi abbiamo parlato di diversi club interessati a lui, in particolare in Serie B, oltre al Crotone invece nella massima serie. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la squadra in pole in questo momento è la Cremonese, la società che ha nella direzione tecnica Ariedo Braida. L’idea del club è quella di chiudere questa operazione entro domani, chiaramente in prestito. Il Milan punta molto su Colombo per il futuro e non ha intenzione di cederlo o di perderne il controllo.