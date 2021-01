Ex Milan, primo gol tra i professionisti per Mastour

Hachim Mastour, ex fantasista della primavera rossonera, trova la sua prima rete tra i professionisti in Sambenedettese-Carpi, portando gli ospiti in vantaggio.

Un’adolescenza da predestinato, una crescita tra mille difficoltà, ma oggi Hachim Mastour ha siglato il primo gol in carriera. La marcatura è arrivata in Sambenedettese-Carpi, dove il fantasista ha trovato il gol del vantaggio emiliano, prima della rimonta dei padroni di casa che hanno vinto per 5-1.

Il trequartista, classe 1998, ha impiegato 28 gettoni in 6 stagioni per trovare la prima marcatura. Una carriera difficile, malgrado le altissime aspettative per quanto mostrato nelle giovanili rossonere, dove i suoi gol e le sue giocate erano diventate virali sul web, creando grandi attese sull’italo-marocchino.

La cronaca del gol

Mastour, alla terza presenza al Carpi, impiega undici minuti per segnare la sua prima rete in carriera. L’italo-marocchino segna dopo una rapida ripartenza, servito di tacco da un compagno è freddo a battere il portiere dei padroni di casa con un tiro incrociato in area.