Serie A, classifica aggiornata dopo Verona-Napoli

Il Napoli di Gattuso è caduto a Verona per 3-1. Adesso i partenopei sono usciti dalla zona Champions, sorpassati da Juve e Atalanta

Non un buon periodo per la squadra di Gattuso, che dopo l’amara sconfitta nella finale di Super Coppa Italiana, è caduta anche oggi contro un Verona in ottima forma. Dopo il gol lampo di Lozano, praticamente realizzato ad 8 secondi dal fischio d’inizio, i veronesi hanno poi dominato il match.

Grazie alle reti di Dimarco, Barak e Zaccagni, il Verona si è imposto con merito e ha portato a casa i 3 punti. Il Napoli ha fatto dei passi indietro nella classifica di Serie A, dato che adesso ha abbandonato la zona Champions, sorpassato da Juve e Atalanta.

E attenzione alla Lazio, che giocherà alle 18.00 contro il Sassuolo: una partita non semplice ma che se vinta dai biancocelesti, li vedrebbe a pari punti del Napoli in zona Europa.

Questa la classifica di Serie A, aggiornata al post Verona-Napoli: