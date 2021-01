Milan, infortunio Kalulu: trauma contusivo, le ultime news

Pioli durante Milan-Atalanta ha perso Kalulu per infortunio. Il difensore ex Lione ha lasciato il campo in barella. Trauma contusivo per lui.

Non solo la brutta prestazione e il pessimo risultato, Milan-Atalanta 0-3 ha lasciato la squadra rossonera con un altro giocatore infortunato. Si tratta di Pierre Kalulu.

Il difensore francese ha dovuto lasciare il campo in barella al 56′ del match di San Siro. Ha subito un duro colpo al costato in precedenza(scontro con Hateboer), ha provato a stringere i denti ma poi ha dovuto arrendersi e chiedere il cambio.

Infortunio Kalulu: le ultime news

Ovviamente Stefano Pioli spera che non sia nulla di grave, per non dover rinunciare ancora una volta a un calciatore per infortunio. Dopo i controlli effettuati oggi, è emerso che si tratta di un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome. Da capire i tempi di recupero.

Comunque per il derby di Coppa Italia contro l’Inter ci sarà il rientro di Alessio Romagnoli al centro della difesa. Il capitano rossonero era assente per squalifica contro l’Atalanta. E Pioli ha a disposizione anche l’ultimo arrivato Fikayo Tomori nella retroguardia, oltre a Mateo Musacchio. Da capire se martedì Simon Kjaer verrà lasciato a riposo, visto che non gioca in perfette condizioni fisiche a causa di alcuni fastidi alla schiena.