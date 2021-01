Gattuso rischia la panchina a Napoli: idea clamorosa per sostituirlo

De Laurentiis non è contento dei risultati del Napoli e mette in discussione Gattuso. Spunta un nome a sorpresa per rimpiazzare l’attuale tecnico.

A Napoli le cose non stanno andando molto bene a Gennaro Gattuso, nel mirino della critica dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Hellas Verona. La sua panchina non è saldissima.

Già in seguito alla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus l’allenatore azzurro era stato criticato per l’atteggiamento troppo difensivo della squadra. E guardando i numeri in Serie A si nota che i partenopei hanno perso ben sei delle diciotto partite finora disputate. La classifica, però, è tutt’altro che compromessa: 34 punti, a -2 dalla zona Champions League.

Napoli, Benitez per sostituire Gattuso?

Aurelio De Laurentiis si aspetta una reazione da parte del Napoli nelle prossime partite, altrimenti opterà per l’esonero di Gattuso. Il Corriere dello Sport spiega che il patron azzurro si aspetterebbe persino le dimissioni dell’attuale tecnico, che però non sembra intenzionato a darle.

Per l’eventuale sostituzione di Gattuso spunta l’idea del clamoroso ritorno di Rafa Benitez, recentemente liberatosi dal contratto con la squadra cinese del Dalian. L’allenatore spagnolo ha già allenato il Napoli e ha lasciato dei buoni ricordi. De Laurentiis potrebbe puntare proprio su di lui nel caso in cui decidesse di non proseguire con Rino. A rischio c’è anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.