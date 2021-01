Infortunio Mandzukic: le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Mandzukic ha un problema fisico dopo Milan-Atalanta. Non si tratta di un infortunio grave, però Pioli lo considera in dubbio per il derby.

Stefano Pioli ha rivelato che Mario Mandzukic ha accusato un problema fisico ed è in dubbio per Inter-Milan di Coppa Italia. Solamente domattina verrà deciso se convocarlo.

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha spiegato che l’attaccante croato ha un piccolo problema a una caviglia. Dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati, ma partendo dalla panchina. E anche senza infortunio, probabilmente, non sarebbe stato schierato nella formazione titolare.

Mandzukic viene da tanti mesi senza partite e ha bisogno di tempo per essere nella giusta condizione fisica. Ora non ha neanche 45 minuti nelle gambe, quindi è una risorsa che Pioli può utilizzare al massimo nel secondo tempo. Già contro l’Atalanta ha giocato 20 minuti discreti, l’idea è di inserirlo gradualmente. Vedremo intanto se domani sera contro l’Inter ci sarà.