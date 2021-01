Inter, Conte: “Attenti al Milan, non è solo Ibrahimovic”

Conte alla vigilia di Inter-Milan di Coppa Italia spiega che tipo di partita dovrà fare la sua squadra e non pensa solamente a Ibrahimovic.

Martedì sera a San Siro andrà in scena il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. La partita sarà valida per i Quarti di finale della competizione.

Antonio Conte alla vigilia della sfida di San Siro ha parlato ai microfoni di Rai Sport: «Abbiamo rispetto per la Coppa Italia, dobbiamo fare una grande prestazione di squadra per superare il turno. Ibrahimovic è un giocatore importante, ma il Milan non è solo lui. C’è una squadra con altri calciatori forti che stanno facendo cose importanti».

In Serie A ha prevalso il Milan, quindi l’Inter vuole riscattarsi e conquistare la semifinale. Conti spiega: «Nel derby di campionato siamo andati sotto 2-0, poi abbiamo accorciato e abbiamo avuto altre occasioni per pareggiare. Domani e in generale serve essere maggiormente cinici quando arriviamo in area».

La squadra nerazzurra è reduce dal pareggio per 0-0 contro l’Udinese in Friuli, invece il Milan ha perso 0-3 a San Siro contro l’Atalanta. Entrambe le formazioni saranno molto motivate a fare bene martedì sera in Coppa Italia.