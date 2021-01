Milan, Pioli: “Ci teniamo alla Coppa. Bennacer rientra sabato. Tomori? Serve tempo”

Le parole di Pioli a Milan TV alla vigilia del derby di Coppa Italia di domani. L’allenatore vuole una risposta dopo l’ultima sconfitta.

Intervenuto a Milan TV, Stefano Pioli ha parlato della partita di domani contro l’Inter in Coppa Italia e del momento della squadra dopo la sconfitta di sabato.

Sulla partita di domani: “Una partita più semplice da afforntare mentalmente perché è partita unica. Ci teniamo a questa competizione, ma poi il campionato sarà un’altra cosa. Giocheremo al massimo come sempre. Gli avversari sono forti e insidiosi ma vogliamo mettere subito in campo una prestazione positiva. Noi vogliamo arrivare fino in fondo, come succede ogni anno alle grandi squadre. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma se vuoi vincere la Coppa devi affrontarle tutte”.

Sugli infortunati: “Bennacer sarà disponibile per Bologna, Calhanoglu non ancora. Abbiamo avuto problemi con Mandzukic, Tonali e Kalulu, domani mattina capiremo se sono disponibili per il derby”.

Sul girone d’andata: “Restano i tanti punti fatti, siamo solidi e competitivi ma sappiamo di dover competere con altre formazioni forti e di qualità, abbiamo avuto sabato la prova che se non teniamo certi livelli c’è la possibilità di soccombere. Faremo di tutto per tenere alto il livello della nostra prestazione”.

Sul post Atalanta: “Non ho dormito, ma di solito non dormo dopo le partite. Penso a cosa dire alla squadra, la comunicazione deve essere immediata: ho fatto le mie valutazione e le ho riferite. La pressione c’è quando sei arrivato ad un certo livello, quindi è positiva. Vogliamo essere ambiziosi, vogliamo vincere sempre e quando non ci riusciamo lavoriamo per far sì che la situazione non si ripeta. La pressione è un privilegio, è giusto che ci sono aspettative”.

Su Tomori: “Arriva da un calcio diverso, il mio inglese è buono ma non eccezionale. Lui è attento, poi ha tanti compagni che parlano la sua lingua. Ha belle caratteristiche, avrà bisogno di un po’ di tempo”.