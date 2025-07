Milan, accelerata sul terzino: nuova offerta per chiudere l’affare

Il club rossonero sta cercando di assicurarsi i rinforzi che mancano: Tare prova a stringere per alcuni obiettivi.

Igli Tare non è partito con la squadra per la tournée in Asia e Oceania, deve occuparsi di alcune operazioni di mercato. È il momento di accelerare, mancano almeno quattro acquisti e ci sono numerose cessioni da dover effettuare.

Uno degli affari in entrata da cercare di chiudere al più presto è l’ingaggio di un nuovo terzino sinistro. Dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal, non è stato ancora comprato il sostituto. Il Milan era stato vicinissimo ad acquistare Archie Brown dal Gent, però l’inglese ha preferito l’offerta del Fenerbahce e adesso è agli ordini di José Mourinho. Tare ha dovuto virare su altri profili per accontentare le richieste di un Massimiliano Allegri che certamente si aspetta di avere qualche innesto in più al 20 luglio.

Milan, assalto a Estupiñan: le ultime news

Il terzino mancino prescelto per sostituire Theo Hernandez sembra essere Pervis Estupiñan, 27enne ecuadoriano che gioca nel Brighton. Il giocatore ha detto sì al trasferimento a Milano e c’è già una bozza di accordo per quanto riguarda il contratto: quadriennale (con opzione per un quinto anno) a circa 2,5 milioni di euro netti annui.

Ora il Milan deve trovare l’intesa con il Brighton sul prezzo del cartellino. La prima offerta da 12 milioni di euro più bonus è stata rifiutata, ma c’è stato un rilancio da 15 milioni di euro più bonus. Il club rossonero non vuole andare oltre i 20 milioni totali di spesa per l’ex Villarreal, vedremo se nelle prossime ore le parti si avvicineranno a un accordo.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, ad essere coinvolto nella trattativa è anche Jorge Mendes, potente agente portoghese che sta facendo da intermediario. Il suo rapporto con Tare è ottimo dai tempi in cui l’albanese era direttore sportivo della Lazio. Inoltre, nello scorso mercato invernale Mendes ha favorito l’arrivo a Milano del suo assistito Joao Felix in prestito dal Chelsea.

Il Milan è ottimista di riuscire a chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Importante non andare troppo per le lunghe, altrimenti la trattativa rischia di bloccarsi e di saltare. Vedremo se Tare riuscirà a regalare ad Allegri un nuovo importante innesto.