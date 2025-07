Tutto confermato, il Milan lo vuole mandare via: l’addio è scontato

Il giocatore non rientra nei piani del club rosso: l’addio è praticamente certo. Il Milan è in attesa di un acquirente. Il punto della situazione

E’ lunga la lista dei calciatori pronti a dire addio. Il Milan e Massimiliano Allegri hanno deciso di sfoltire pesantemente la rosa. Inevitabile senza le coppe europee e con un solo impegno settimanale. I primi a dover fare le valigie sono ovviamente i giocatori che si stanno allenando lontano dalla prima squadra.

Yacine Adli e Vasquez, come è noto, lavorano con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Ismael Bennacer, invece, è arrivato al centro sportivo di Carnago solamente nella giornata di ieri. Ma la lista di coloro che devono salutare prima che inizi la stagione è davvero lunga.

Tommaso Pobega, ad esempio, si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bologna, che incassa una cifra sui 7-8 milioni di euro per il suo cartellino. Addio praticamente sicuro anche per Noah Okafor, partito per la tournée al pari di Lorenzo Colombo.

Milan, addio Musah: la scelta è definitiva, il punto della situazione

Entrambi saluteranno, come Yunus Musah: “Uno dei primissimi a cui è stato fatto capire che il club a centrocampo intende puntare su altri profili. Pareva tutto fatto per il trasferimento a Napoli, in cambio di 25 milioni (ovvero una plusvalenza per il Milan), ma poi Anguissa, che pareva destinato alla partenza, è rimasto con Conte. E l’affare praticamente fatto è sfumato da un giorno all’altro. Il nazionale Usa rimane comunque sul mercato, d’altra parte è stato direttamente Tare a fare chiarezza in proposito: “Stiamo cercando profili con caratteristiche diverse“.

Ad esprimersi in questi termini è Marco Pasotto, giornalista, su La Gazzetta dello Sport. Ora va dunque trovata una sistemazione per il centrocampista. Difficile che il Napoli torni alla carica, ma è molto più semplice che sia un club di Premier League a farsi sotto.

Se lo augura il Milan, che con il suo addio spera di incassare sui 30 milioni di euro. Il centrocampista in questo momento è davvero affollato, senza contare che Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di provare a mettere le mani su Jashari, ma il Club Brugge non ha ancora concesso il via libera. Servirà ancora attendere un po’: il Diavolo, però, resta fiducioso.