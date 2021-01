Milan, tre giocatori in dubbio per il derby | Rischio emergenza!

Pioli ha confermato che ci sono giocatori in condizioni fisiche non perfette in vista di Inter-Milan di Coppa Italia. Non solo Kalulu in dubbio.

Stefano Pioli continua a dover fare i conti con i problemi fisici dei suoi giocatori. Anche in vista del derby Inter-Milan di Coppa Italia lo scenario non cambia.

Il mister rossonero alla vigilia della partita dei Quarti di finale della competizione ha fatto il punto della situazione “Bennacer sarà disponibile per Bologna, Calhanoglu non ancora. Abbiamo avuto problemi con Mandzukic, Tonali e Kalulu. Domani mattina capiremo se sono disponibili per il derby“.

Pierre Kalulu era uscito in barella durante Milan-Atalanta per un trauma contusivo all’addome. Pioli aggiunge che anche Sandro Tonali e l’ultimo arrivato Mario Mandzukic hanno problemi fisici. Solamente domattina si capirà se i tre giocatori potranno essere convocati per la partita di Coppa Italia contro l’Inter.

Buona notizia il rientro di Ismael Bennacer per Bologna-Milan. Invece rimane incertezza su Hakan Calhanoglu, positivo al Covid-19. Bisognerà attendere che il turco guarisca.