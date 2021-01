Addio Musacchio | Milan, il centrale è a Roma!

Comincia l’avventura alla Lazio per Mateo Musacchio. Il difensore è sbarcato in serata a Roma, dove domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto

E’ iniziata l’avventura capitolina di Mateo Musacchio. Il difensore argentino – come raccontato da Calciomercato.it – è arrivato in serata a Roma, dove domani svolgerà le visite mediche prima di legarsi alla Lazio.

Un contratto di sei mesi a circa 700mila euro, con opzione per due stagioni. La Lazio ha deciso di puntare forte sul centrale del Milan, come raccontato in giornata, dopo l’infortunio di Luiz Felipe, battendo di fatto la concorrenza del Parma.

Musacchio non rientrava da tempo nei piani di Stefano Pioli, che lo ha così lasciato partire senza alcun indennizzo. I rossoneri, ovviamente, risparmieranno sull’ingaggio dell’argentino.