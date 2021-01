Calciomercato Milan – Ufficiale Colombo alla Cremonese: i dettagli

Colombo indosserà la maglia della Cremonese nel resto della stagione. Il Milan ha reso ufficiale il trasferimento dell’attaccante in Serie B.

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Lorenzo Colombo in Serie B. Il giovane attaccante rossonero proseguirà la stagione in prestito alla Cremonese, società nella quale lavora Ariedo Braida.

Di seguito il comunicato emesso dal club di via Aldo Rossi: «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo alla US Cremonese. Il Club ringrazia Lorenzo e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva».

L’operazione si è concretizzata con la formula del prestito secco. Quindi il giocatore a fine campionato rientrerà a Milanello. La Cremonese non ha un diritto di riscatto sul cartellino. I grigiorossi sono quattordicesimi in Serie B e vogliono salvarsi, l’arrivo di Colombo in attacco può dare un aiuto al gruppo guidato da Fabio Pecchia.