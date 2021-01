Colpaccio della Stella Rossa | Affronterà il Milan in Europa League

La Stella Rossa sta chiudendo per un colpo a sorpresa per rinforzarsi a gennaio. Ostacolo arduo in coppa per il Milan.

Si rinforza ulteriormente la Stella Rossa. La squadra serba, prossima avversaria in Europa League del Milan, è scatenata sul mercato.

In arrivo infatti c’è l’esperto difensore Aleksandar Dragovic, classe 1991 attualmente in forza al Bayer Leverksuen.

Un colpo praticamente chiuso, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano serbo Mozzar Sport.

Dragovic sembrava destinato a trasferirsi al Parma, sempre alla ricerca di un difensore centrale d’esperienza.

Ma il calciatore austriaco ha deciso di optare per la Stella Rossa. Una scelta dettata dal cuore e dalle origini, visto che la sua famiglia arriva dalla Serbia.

Dragovic, che vanta un passato in club importanti come Basilea e Leicester, passerà nella squadra di Dejan Stankovic in prestito oneroso con obbligo di riscatto da esercitare entro fine stagione.

Il Milan dunque se lo ritroverà di fronte nel doppio confronto di Europa League, valido per i sedicesimi di finale. Oltre a Dragovic i serbi si sono assicurati a gennaio anche il centrocampista Bakayoko dall’Inter e l’ala Srnic a parametro zero.