Milan, cessione Musacchio: la reazione dei tifosi

Il risultato del sondaggio lanciato da MilanLive.it sembra favorire la cessione di Mateo Musacchio alla Lazio.

Nella giornata di oggi sembra essersi consumata ormai la cessione di Mateo Musacchio, difensore argentino in partenza dal Milan.

La Lazio è pronto ad accoglierlo a titolo definitivo, in un’operazione che dovrebbe concludersi ufficialmente entro domattina.

La redazione di MilanLive.it ha pubblicato in mattinata un sondaggio su Twitter, per capire quanto i tifosi milanisti fossero d’accordo con questa cessione in difesa.

Tifosi rossoneri concordi: giusto cedere Musacchio

Il risultato del sondaggio è schiacciante: il 67,2% dei votanti sono concordi con il Milan nella decisione di cedere il 30enne difensore ai rivali biancocelesti.

Il restante 32,8% dei tifosi avrebbe invece trattenuto volentieri Musacchio, calciatore che si è sempre mostrato un gran professionista.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊

🔥Ore calde per l’addio di #Musacchio!

Secondo Voi è giusto cedere l’argentino alla #Lazio❓ — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 26, 2021

C’è a chi comunque rimarrà un buon ricordo di Musacchio, proprio perché quando chiamato in causa si è sempre comportato con impegno sul campo.

Musacchio professionista da cui prendere sempre spunto. In bocca al lupo Mateo 👋🏻🔴⚫️ @MateoMusacchio5 — Piani Mino (@PianiMino) January 26, 2021

E chi invece lo rimpiangerà per delle qualità non solo calcistiche che arrivano dalla sua famiglia…