Musacchio alla Lazio, i dettagli dell’accordo: domani le visite

Arrivano ulteriori dettagli dell’accordo tra il Milan e la Lazio per Mateo Musacchio, difensore argentino in uscita.

Tutto fatto per il trasferimento di Mateo Musacchio alla Lazio. Dopo aver rifiutato l’opzione Parma, il difensore argentino ha scelto di passare in biancoceleste.

E’ lui l’uomo scelto dalla formazione di Simone Inzaghi per rimpiazzare l’infortunato Luiz Felipe. Tra oggi e domani arriverà l’ufficialità dell’operazione.

Come riferito dall’emittente Sportitalia già in giornata Musacchio dovrebbe partire in direzione di Roma per svolgere il consueto iter.

Lazio, contratto di 6 mesi per Musacchio

Domani mattina sono previste le visite mediche di Musacchio con la Lazio, presso la clinica romana de ‘La Paideia’.

Il Milan ha detto sì alla proposta biancoceleste: acquisto immediato a titolo definitivo del difensore classe ’90, per una cifra intorno a 1 milione di euro.

Musacchio firmerà entro domattina un contratto di 6 mesi, dunque fino al termine della stagione in corso, con opzione per il rinnovo biennale. L’ex Villarreal percepirà circa 2 milioni netti all’anno.

Per il Milan si tratta della terza operazione in uscita dalla difesa in questo mercato di gennaio. Dopo Duarte all’Istanbul Basaksehir e Conti al Parma, anche Musacchio ha la valigia pronta.