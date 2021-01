Affare Laazar | Milan, arrivano conferme: “Idea credibile”

Il nome di Achraf Lazaar è stato accostato al Milan nelle ultime ore. L’idea che porta all’ex Palermo trova ulteriori conferme

Mercato promosso. Il Milan è certamente la squadra che si è mossa meglio in questa sessione di calciomercato. I rossoneri hanno portato a casa Meite, Mandzukic e Tomori, riuscendo a cedere Duarte e Conti ma le trattative potrebbero non essere finite. Musacchio è in uscita e l’arrivo di un terzino mancino non è ancora da escludere.

Lazaar idea credibile

In queste ore è venuto fuori il nome di Lazaar, l’operatore di mercato Alessandro Moggi – intervenuto a Tiki Taka – si è così espresso in merito al mercato rossonero e al possibile acquisto del terzino, come vice Theo Hernandez: “Il Milan è l’unico club che si è mosso in modo importante. In futuro potrebbe esserci un intervento sulla fascia sinistra e il nome di Lazaar potrebbe essere assolutamente credibile”.