Addio Musacchio | Milan, la conferma ufficiale

Mateo Musacchio non è presente nella lista dei convocati di Stefano Pioli. L’argentino è pronto a far le valigie e trasferirsi nella Capitale per vestire la maglia della Lazio

Le richieste per Mateo Musacchio non sono mai mancata. Il difensore argentino, però, è stato sempre poco propenso a lasciare il Milan. Il giocatore avrebbe voluto continuare a vestire il rossonero fino al termine della stagione ma la Lazio ha fatto saltare il banco. Difficile dire di no ai biancocelesti, che hanno deciso di puntare sull’ex Villarreal dopo l’infortunio di Luiz Felipe.

Out dai convocati

La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e l’ulteriore conferma arriva dai convocati di Stefano Pioli. Il nome di Mateo Musacchio, infatti, non compare nella lista dei calciatori, che stasera prenderà parte al derby contro l’Inter. Il futuro dell’argentino è pronto a tingersi di biancoceleste. L’affare andrà in porto per circa un milione di euro, fumata bianca in arrivo.