Milan, i convocati di Pioli: tante assenze per il derby!

Ecco la lista dei convocati di Stefano Pioli, in vista della sfida di stasera di Coppa Italia contro l’Inter. E’ davvero lunga la lista degli indisponibili

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro l’Inter. Per il match di Coppa Italia non ci saranno Mandzukic e Tonali.

Il Milan dovrà fare a meno inoltre dello squalificato Donnarumma e degli infortunati Bennacer, che dovrebbe rientrare contro il Bologna, e Gabbia. Niente da fare anche per Calhanoglu, ancora positivo, e Musacchio prossimo alla partenza. Regolarmente presente, invece, Kalulu.

Ecco i convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.