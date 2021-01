Ex Milan – Cutrone verso l’Udinese: c’è l’offerta

L’Udinese vuole assicurarsi anche Cutrone dopo Llorente. C’è la proposta al Wolverhampton per l’ex giocatore del Milan, pronto a tornare in Serie A.

Il ritorno di Patrick Cutrone al Wolverhampton potrebbe durare poco. Interrotto anticipatamente il prestito alla Fiorentina, inizialmente l’attaccante sembrava destinato a restare in Inghilterra. Non sarà così.

I Wolves hanno chiuso per l’arrivo dalla Real Sociedad di Willian José, il centravanti scelto per sostituire l’infortunato Raul Jimenez. Questa operazione consente all’ex Milan di cambiare nuovamente squadra per giocare con maggiore continuità di quella che avrebbe in Premier League.

Calciomercato, Cutrone all’Udinese?

In questi giorni si è parlato di un forte interesse del Benevento e del Parma per Cutrone, ma nelle ultime ore anche l’Udinese si è inserita nella corsa all’attaccante.

Il club friulano, che sta chiudendo con il Napoli per l’arrivo dell’esperto Fernando Llorente, vorrebbe anche l’ex Milan. Con la cessione di Kevin Lasagna all’Hellas Verona, la dirigenza bianconera vuole sistemare il reparto offensivo di Luca Gotti con due innesti.

L’Udinese è in vantaggio su Parma e Benevento. Secondo il Messaggero Veneto, sono stati offerti 12 milioni di euro al Wolverhampton per il cartellino di Cutrone. Una proposta che potrebbe convincere il club inglese a cedere il centravanti a titolo definitivo.