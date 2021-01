Football Money League 2021, classifica fatturati: Milan fuori dalla top 20

Milan indietro nella classifica dei ricavi delle squadre calcistiche stilata da Deloitte. La Juventus prima delle italiane in graduatoria.

Lo Sport Business Group di Deloitte ha pubblicato la Football Money League 2021. Si tratta della classifica per fatturati dei club calcistici riguardate la stagione 2019/2020.

In prima posizione c’è il Barcellona con ricavi per 715,1 milioni di euro, in calo rispetto agli 840 dell’annata precedente. Ovviamente bisogna considerare gli effetti economici generati dall’emergenza Covid-19, tutte le società hanno dovuto farci i conti. L’analisi di Deloitte si concentra sull’anno finanziario che termina con il 2020. La contrazione del fatturato dei club è riconducibile sia ad elementi mancanti (es. i ricavi da match-day, ma anche gli sconti ai broadcaster), sia al rinvio di alcune entrate all’anno successivo.

Milan indietro nella classifica ricavi

Sul podio con il Barcellona ci sono Real Madrid (714,9 milioni) e Bayern Monaco (634,1). La prima delle italiane è la Juventus, che chiude la top 10 con un fatturato da 397,9 milioni di ricavi (-13% rispetto al 2019). Sul bilancio bianconero pesano il -39% di introiti da match-day e il -20% dai diritti TV. Il rinnovo dei contratti di sponsorizzazione con Jeep e Adidas, invece, ha permesso un lieve aumento (+2%) dei ricavi commerciali.

L’Inter è quattordicesima a quota 291,5 milioni, in calo del 20% rispetto alla stagione 2018/2020. Sono diminuiti del 37% gli introiti commerciali. Giù anche i ricavi da diritti TV, mentre sono aumentati quelli da match-day (14%). Napoli diciannovesimo con un fatturato di 176,3 milioni, in flessione del 15% rispetto all’annata precedente.

Milan fuori dalla top 20, è trentesimo con 148 milioni di fatturato. Nel caso dei rossoneri pesa anche la non partecipazione all’Europa League, dopo l’esclusione concordata con la UEFA.