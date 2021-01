Inter-Milan, Pioli: “Risposte positive. Ibra? Espulsione decisiva”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del derby Inter-Milan 2-1 di Coppa Italia.

Queste le prime parole del mister rossonero: «Dispiace essere usciti, ci tenevamo alla competizione. Possiamo tenere testa a una squadra forte, però rimanere in dieci ci ha complicato la situazione».

Quanto successo con Lukaku ha influito sull’espulsione di Ibra secondo l’allenatore del Milan: «Ha influito, perché era già ammonito e poi è stato espulso. Bisogna andare avanti».

Pioli spiega cosa non ha funzionato stasera: «Non ha funzionato che in dieci è diventato più difficile. Siamo stati ingenui sul rigore. Comunque risposte importanti dalla squadra, esco da questa sconfitta positivo per il futuro».

La panchina dell’Inter ha fatto la differenza? Pioli così: «La differenza l’ha fatta il fatto di essere rimasti in dieci, prima era una partita equilibrata e aperta, inoltre eravamo in vantaggio».

Ibra ha esagerato oggi? Il tecnico replica: «Si è fatto prendere dalla voglia di aiutare la squadra, forse poteva rallentare».