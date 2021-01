Derby, Tatarusanu: “Milan gruppo più unito dell’Inter”

Ciprian Tatarusanu si prepara a giocare da titolare il suo primo derby di Milano della carriera per la squalifica di Donnarumma.

Sarà un’emozione particolare per Ciprian Tatarusanu stasera giocare il suo primo derby di Milano da titolare.

Il portiere rumeno, arrivato in estate dal Lione, sarà forzatamente in campo in Inter-Milan, quarto di finale di Coppa Italia. Difatti il titolare Gianluigi Donnarumma è squalificato per l’espulsione subita negli ottavi.

Emozionato ma allo stesso tempo sicuro di sé l’ex Fiorentina, che sta accettando di buon grado il ruolo di secondo portiere, per farsi trovare pronto quando chiamato in causa.

La redazione di Sportmediaset ha raccolto una breve battuta di Tatarusanu: “Penso che noi siamo un gruppo più unito dell’Inter” – per commentare la stracittadina di questa sera.

Poche parole ma piuttosto chiare quelle del numero 12 rossonero. Il Milan potrebbe trarre vantaggio rispetto ai rivali storici grazie alla grande unità e coesione del gruppo, come dimostrato negli ultimi mesi.