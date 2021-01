Calciomercato Milan, lavori in corso per Vina: Maldini ci riprova!

Sembra non essere terminato qui il calciomercato invernale rossonero. Dopo Tomori, il Milan è intenzionato ad acquistare un terzino sinistro

Pareva che i tre acquisti invernali del Milan bastassero a rinforzare al meglio la squadra. Ma in realtà così non è, dato che la società rossonera è in cerca di un valido terzino sinistro. Come già accennato, Dalot è più un terzino destro, e Theo Hernandez ha bisogno di un sostituto all’altezza.

È impossibile per il francese giocare ad ogni partita, e sappiamo quanto essenziali siano le sue prestazioni. Serve quindi un altro terzino sinistro, magari mancino, con delle caratteristiche simili a quelle di Theo. Junior Firpo del Barcellona, era stato il profilo più quotato e voluto dalla società. Ma la trattativa ha trovato parecchi ostacoli. Adesso si è scaldato un altro nome, già conosciuto ma assolutamente valido.

Vina il nuovo vice Theo?

Tra i tanti nomi presenti sul taccuino di Maldini e Massara, si è scaldato quello di Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras. Quello dell’uruguayano non è profilo nuovo per il Milan, dato che era stato cercato nel calciomercato invernale dello scorso anno.

Vina ha 23 anni, ed è un profilo assolutamente interessante. È un titolarissimo del club brasiliano e per questo l’operazione appare complicata. Ma secondo quanto riportato da Daniele Longo sul suo profilo Twitter, il Milan sta concretamente lavorando al colpo.

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti sull’affare.