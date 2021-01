Bologna-Milan, designato l’arbitro Doveri: i precedenti

Daniele Doveri è l’arbitro designato per dirigere Bologna-Milan di Serie A. Scopriamo i precedenti del fischietto di Volterra con le squadre.

L’AIA ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare i i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma nel weekend.

Per Bologna-Milan di sabato pomeriggio è stato designato Daniele Doveri. Il fischietto di Volterra ha 22 precedenti con la squadra rossoblu: 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Invece con i rossoneri i confronti totali sono 19: 12 successi, 4 pareggi e 3 KO. Il Diavolo nelle ultime cinque partite arbitrare da Doveri ha ottenuto solo tre punti. L’ultima vittoria è del 18 febbraio 2018, 1-0 a San Siro contro la Sampdoria.

ATALANTA – LAZIO h. 15.00

CHIFFI

MELI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI

BOLOGNA – MILAN Sabato 30/01 h. 15.00

DOVERI

RANGHETTI – CECCONI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: GIALLATINI

CAGLIARI – SASSUOLO h. 15.00

MARIANI

DE MEO – BERTI

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE

CROTONE – GENOA h. 15.00

GIACOMELLI

TARDINO – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

INTER – BENEVENTO Sabato 30/01 h. 20.45

PASQUA

LONGO – RASPOLLINI

IV: GARIGLIO

VAR: CALVARESE

AVAR: GALETTO

NAPOLI – PARMA h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – MASTRODONATO

IV: SERRA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE

ROMA – H. VERONA h. 20.45

PICCININI

PAGANESSI – VILLA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – JUVENTUS Sabato 30/01 h. 18.00

FABBRI

ALASSIO – TOLFO

IV: MARESCA

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

SPEZIA – UDINESE h. 12.30

DI MARTINO

PAGNOTTA – DI GIOIA

IV: MARCHETTI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PRETI

TORINO – FIORENTINA Venerdì 29/01 h. 20.45

DI BELLO

LIBERTI – LOMBARDI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO