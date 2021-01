Braida: “Futuro da Milan per Colombo. Maldini me lo aveva promesso”

Ariedo Braida parla del nuovo arrivato alla Cremonese, Lorenzo Colombo. L’attaccante italiano classe 2002 ha lasciato il Milan con la formula del prestito

Giornata di presentazione alla Cremonese per Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante di proprietà del Milan è stato ceduto in prestito al club di Serie B. E’ stato Ariedo Braida a voler fortemente il classe 2002, che non ha dubbi in merito alle qualità del calciatore: “Penso possa avere un futuro da Milan – riporta ‘cremonasport.it – su di lui c’erano tante società, tra cui una di Serie A, ma Maldini me lo aveva promesso il primo giorno.

Penso sia il primo passo perché possa sviluppare le sue qualità e dimostrare quel che è in grado di fare e la Cremonese è la realtà dove si può esprimere al meglio”.