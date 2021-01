Colombo: “Cremonese scelta giusta, era il momento di partire”

La presentazione di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà Milan che oggi inizia l’avventura alla Cremonese in prestito.

Inizia l’avventura di Lorenzo Colombo come nuovo attaccante della Cremonese, in Serie B.

Il giovanissimo centravanti scuola Milan, classe 2002, si è trasferito nel club lombardo con la formula del prestito secco, dopo l’arrivo di Mario Mandzukic in rossonero.

Queste le parole di Colombo nella conferenza stampa di presentazione: “Avevo bisogno di questa esperienza per giocare e maturare, credo sia arrivato il momento giusto. Al Milan ho imparato tanto negli ultimi mesi, lavorando quotidianamente con dei campioni non puoi far altro che crescere”.

Sulla destinazione Cremonese: “Ho sentito che questa era la scelta più giusta per me. La Cremonese mi ha cercato più di altri, anche se avevo diverse proposte. Spero di iniziare bene, il mister mi ha fatto capire che devo lavorare duro per guadagnarmi spazio”.