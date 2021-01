Colpo olandese | Milan, fissato il prezzo per il difensore

Tra i difensori che piacciono al Milan c’è anche Botman del Lille. Il calciatore interesse anche ad altri top club europei e ha una valutazione di 25 milioni di euro

Sono tanti i difensori accostati al Milan nell’ultimo periodo. I rossoneri per rafforzare il pacchetto arretrato avevano deciso di puntare su Mohamed Simakan. L’infortunio del classe 2000 dello Strasburgo ha cambiato i piani di Maldini e Massara, che hanno così virato su Tomori del Chelsea.

Ma come dicevamo, sono diversi i nomi dei difensori che sono sul taccuino del Diavolo anche per il futuro. Tra questi c’è anche Sven Botman del Lille. Il calciatore si è messo in mostra in occasione dei match di Europa League ed è stato seguito anche dall’Inter.

Il prezzo di Botman

Sul giocatore però si registra l’interessamento da parte di top club come Real Madrid e Liverpool. A confermarlo è ‘OKDiario‘. Il portale spagnolo aggiunge, inoltre, che il Lille potrebbe lasciar partire l’olandese per 25 milioni di euro.

Il Milan dunque prende nota, in attesa di capire cosa fare con Tomori, che si gioca il futuro in questi mesi. Ricordiamo che la cifra del riscatto dal Chelsea è di circa 28 milioni di euro.