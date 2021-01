Infortunio Gabbia, quando rientra: c’è una possibile data

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, è fuori dai giochi da metà dicembre. Adesso è pronto al rientro, ma bisognerà pazientare qualche altro giorno

Matteo Gabbia, nonostante la giovane età, ha espresso sempre ottime prestazioni con la maglia rossonera. Il difensore centrale è un prodotto del vivaio milanista, uno di quelli che fanno ben sperare per il futuro.

Classe 1999, Gabbia ha esordito da professionista nel Milan nel 2017. Dopo il prestito alla Lucchese, è ritornato nel suo club e ha cominciato ad affermarsi come prima scelta di mister Pioli, complici anche gli infortuni di alcuni compagni di reparto. Ma il giovanissimo Matteo non ha mai deluso le aspettative, ed ha dimostrato sempre grande attenzione nella retroguardia rossonera.

Peccato che a metà dicembre del 2020, nel match contro il Parma (2-2), Gabbia abbia rimediato un brutto infortunio al ginocchio. La sua assenza è stata importante come tante altre, soprattuto nel particolare periodo in cui il Milan si è ritrovato con una rosa molto corta.

Leggi anche:

Quando potrebbe rientrare Gabbia

Adesso il difensore italiano è prossimo al rientro in squadra. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Matteo dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo i primi di febbraio. Bisognerà pazientare qualche altro giorno quindi.

Ma la presenza di Gabbia in rosa sarà assolutamente essenziale per il prosieguo della stagione; soprattutto se teniamo in conto la condizione fisica altalenante di Simon Kjaer.