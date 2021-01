IoStoConIbra – Milan, sui social spopola l’hashtag pro Ibrahimovic

Tanti i messaggi a favore del campione svedese, Zlatan Ibrahimovic, finito nel mirino della critica. I tifosi del Milan uniti sui social. Ecco alcuni messaggi

Non si placano le polemiche attorno a Zlatan Ibrahimovic dopo lo scontro con Romelu Lukaku. Sotto la lente di ingrandimento di tifosi, giornalisti e non solo sono finite le frasi dei due calciatori. Lo svedese del Milan, ieri, ha voluto allontanare con forza l’accusa di razzismo ma i suoi sostenitori non hanno avuto mai dubbi.

Tutto il popolo rossonero si è schierato fin dal primo momento con Ibrahimovic e in queste ore sta crescendo sempre più sui social ‘hashtag #IoStoConIbra. Davvero tanti messaggi per il centravanti e un mondo, quello rossonero, che non ci sta a veder attaccato il proprio idolo:

Perchè a 39 anni e con i milioni in banca potevi stare sul divano o accettare una sfida più facile. Perchè nell'anno più difficile hai contribuito a regalarci gioie. Perchè sei semplicemente ZLATAN IBRAHIMOVIC e hai dimostrato di amare @acmilan @Ibra_official ❤🖤 #iostoconIbra pic.twitter.com/FpxMZKPpXt — Ire (@irepoc85) January 28, 2021